«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 29 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5989 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.199 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1763 دينار، والليرة التركية 0.3805 دينار، والدولار الكندي 3.5864 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2242 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2521 دينار، والدينار التونسي 1.5993 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4949 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021: