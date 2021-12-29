“صنع الله” يبحث مع “زلاف” تطوير الإنتاج النفطي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على دعم شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لرفع الطاقة الإنتاجية للحقول التي تشرف عليها الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء “صنع الله” مع رئيس لجنة إدارة الشركة حسين أبوسليانة بحثا خلاله عمليات الحفر والمشروعات التي تقوم بها شركة “زلاف” والسبل الكفيلة لمساعدة الشركة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها كافة.

يُذكر أن شركة “زلاف” المملوكة للمؤسسة الوطنية بالكامل، تُشرف على عمليات الحفر بحقل إيراون وامتياز حقل الشادار، والذي تُعوّل عليه المؤسسة في دعم إنتاجها من الغاز الطبيعي.

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