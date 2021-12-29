دراسة: التضخم العام في تركيا سيصل 30 %.. وهو الأعلى منذ 2003

رجحت دراسة جديدة أن تبلغ مستويات التضخم العام في تركيا حدود 30% هذا العام.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها وكالة “رويترز” ونشرتها الثلاثاء بمشاركة خبراء الاقتصاد محليين؛ إلى أن نسبة الارتفاع ستكون الاعلى منذ سنة 2003، بينما بلغ التضخم وفقًا لبيانات رسمية حكومية 21%حتى منتصف ديسمبر هذا العام.

ويُعاني الاقتصاد التركي ضغوطًا كبيرة بسبب عدم استقرار الليرة التركية أمام الدولار حيث سجلت تراجعات قياسية هذا الشهر بلغت على إثرها حدود 18 ليرة للدولار الواحد قبل أن تعود وتتحسن قيمتها أمام العملة الأميركية، وسط من مخاوف أن تعاود الانخفاض نتيجة تدخل الرئيس التركي في السياسة النقدية للمصرف المركزي والإقالات المتكررة لمحافظ البنك المركزي.

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