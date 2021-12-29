اقتصاد

دراسة: التضخم العام في تركيا سيصل 30 %.. وهو الأعلى منذ 2003

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجحت دراسة جديدة أن تبلغ مستويات التضخم العام في تركيا حدود 30% هذا العام.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها وكالة “رويترز” ونشرتها الثلاثاء بمشاركة خبراء الاقتصاد محليين؛ إلى أن نسبة الارتفاع ستكون الاعلى منذ سنة 2003، بينما بلغ التضخم وفقًا لبيانات رسمية حكومية 21%حتى منتصف ديسمبر هذا العام.

ويُعاني الاقتصاد التركي ضغوطًا كبيرة بسبب عدم استقرار الليرة التركية أمام الدولار حيث سجلت تراجعات قياسية هذا الشهر بلغت على إثرها حدود 18 ليرة للدولار الواحد قبل أن تعود وتتحسن قيمتها أمام العملة الأميركية، وسط من مخاوف أن تعاود الانخفاض نتيجة تدخل الرئيس التركي في السياسة النقدية للمصرف المركزي والإقالات المتكررة لمحافظ البنك المركزي.

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قناة 218 الليبية

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