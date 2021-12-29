تأكيداً لما نشرته “صدى” الأسبوع الماضي.. المالية تحيل المرتبات إلى المركزي

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي وذلك لإستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

وكان رئيس الفريق الإعلامي “عمر بسيسة” قد توقع في تصريح لصدى الاقتصادية الأسبوع الماضي أن المرتبات ستحال هذا الأسبوع .

وأضاف أن سبب تأخر صرف مرتبات شهر نوفمبر يكمن في تضمين بعض المراقبات التعليمية التي لم تعتمد زيادتها والتي تعثر إستلام بياناتها بشهر أكتوبر الماضي و المشمولين بالقانون رقم (4) لسنة 2018.

كما كشف عن حجم كبير من المتغيرات الآخرى ستتضمنها المرتبات وسيتم الإفصاح عنها لاحقاً .

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