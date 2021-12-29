“المالية” تُحيل مرتبات نوفمبر إلى المصرف المركزي

أحالت وزارة المالية أذونات صرف مرتبات شهر نوفمبر إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، بحسب بيان نشرته الأربعاء عبر منصاتها الرسمية؛ وذلك تمهيدًا لصرفها لموظفي القطاع العام الممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.

وبحسب وكيل وزارة المالية إبراهيم عكرة؛ فإن مرتبات شهر ديسمبر ستتم إحالتها خلال أيام، فور الانتهاء من إعدادها من قبل إدارات الوزارة.

ويعمل في القطاع العام أكثر من 1,8 مليون موظف تموّل مرتباتهم من الخزانة العامة بقيمة مالية تفوق ملياريْ دينار شهريًا.

ويتخوف مراقبون من الفاتورة المرتفعة لبند المرتبات في الميزانية العامة للدولة، حيث سجلت العام الماضي نسبة 57 % من الموازنة، بينما تضخمت هذا العام؛ بسبب الإفراجات المالية وتوحيد المؤسسات التي أضافت للقطاعات العامة أعدادًا إضافية من الموظفين.

وأفاد ديوان المحاسبة أن عدد الموظفين بالوحدات الإدارية للدولة بلغ مليونيْن و362 ألفًا و756 شخصًا بنسبة 37 % من إجمالي تعداد البلاد السكاني، وهو ما يعني تآكل بند التنمية وانخفاض مخصصاته لصالح ارتفاع بند المرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المتضخمة.

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