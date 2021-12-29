غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تتفق مع غرفة التجارة الإسكندرية على وضع تفاهماتهما موضع التنفيذ

عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس اجتماع عن بعد مع غرفة تجارة الإسكندرية، حيث حضره عن الجانب الليبي رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس فرج دريبيل ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ناجي أبو جعلال، وعضو لجنة الإدارة أنور أبو ستة، والمستشار القانوني يونس الزيداني ومدير عام الغرفة محمد دوزان، فيما حضره عن الجانب المصري رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل ، وأعضاء مجلس الإدارة، ومستشار الغرفة جابر بسيوني، والأمين العام للغرفة محمد مهداوي .

كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الموضوعات واتخاذ رأي بشأنها، حيث اقترح رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس استضافة معرض لجميع التخصصات الصناعية والخدمات على أن يقام في مصر أو في ليبيا، وإن غرفة تجارة طرابلس جاهزة لهذا المعرض من حيث الإنشاءات والخدمات، وتتشرف باحتضانه، والترتيب له مع الجهات ذات العلاقة ليكون التعاون مباشر بين الغرفتين.

فيما قال رئيس غرفة تجارة الإسكندرية : نحن جاهزين لهذا التعاون وسعداء بهذا العمل، وسنرتب لهذا المعرض ونضع له خطة تنظيمية.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس ناجي أبوجعلال الدعوة لرئيس وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية لزيارة غرفة تجارة طرابلس، مشدداً على أن ما تم التوافق عليه من خطوات ينبغي أن ترى طريقها إلى النور ولا تبقى مجرد حبر على ورق.

من جهته أكد رئيس غرفة الإسكندرية بأنهم مرحبين بهذه الدعوة، وسيكونون في الموعد الذي سيتم تحديده من قبل غرفة التجارة طرابلس ، وسيتم وضع ما توصلوا إليه في هذا الاجتماع ضمن خطة عملهم الجديدة في العام 2022م.

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