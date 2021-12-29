ميناء بنغازي يستقبل قرابة 800 سيارة قادمة من كوريا

شهد ميناء بنغازي البحري، خلال الآونة الأخيرة، حركة ملاحية نشطة، من خلال رسوّ العديد من السفن والبواخر التجارية على أرصفته.

وأفادت إدارة الميناء في بيانات حديثة لها بوصول السفينة “أتلانتك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 581 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما استقبل الميناء السفينة “مايروس”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 62 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأشارت بيانات إدارة الميناء إلى وصول سفينة نقل السيارات “سي هيلينس”، التابعة للوكيل الملاحي “الفلك المشحون”، وعلى متنها قرابة 800 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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