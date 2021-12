ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.3% أيضا إلى 79.17 دولار للبرميل، وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر 2021، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة.

ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

The post أسعار النفط ترتفع وتُواصل تسجيل المكاسب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا