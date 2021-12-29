الرقابة الإدارية الخمس تبحث مشاكل البنية التحتية

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية – الخمس عبد المحسن العدولي يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً مع عميد بلدية الخمس بشير الحنش ومدير مشروعات المواصلات المرقب إسماعيل البركي ومدير مكتب مشروعات الإسكان والمرافق حسين أبو سديل وكذلك عضو من الأمن الداخلي علي بشيش وعدد من أعيان المنطقة ونشطاء العمل التطوعي.

تناول الاجتماع عدة قضايا من بينها مشاكل البنية التحتية وعدم توسعة شبكات تصريف المياه والصرف الصحي، وخاصة في موسم الأمطار، حيث تتجمع المياه على شكل برك ضخمة، تعوق حركة السير وتساهم في تآكل الإسفلت وتشقق الطرق في فترة وجيزة.

كما أكد عدد من المجتمعين أن الجهود المحلية غير قادرة على أن تحل مشاكل البنية التحتية بشكل جذري، إلا بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية على مستوى شامل لتكون بذلك بداية وأساساً لبناء الوطن.

وعلى هامش الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ الحلول المتاحة قصيرة المدى لتلافي ازدياد حجم المشكلة والحيلولة دون تضخمها.

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