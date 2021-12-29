عرض مشروع تطوير منظومة البريد الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية من قبل ‘‘مكتب التوثيق وتقنية المعلومات’’

قدم ‘‘مكتب التوثيق وتقنية المعلومات’’ بهيئة الرقابة الإدارية طرابلس ، اليوم الأربعاء عرض مرئي، عن مراحل إنجاز مشروع تطوير منظومة البريد الداخلي الجديدة للهيئة، المشغلة بتقنية الويب، والمستهدف استخدامها بالإدارات العامة والفروع، خلال المرحلة القادمة، بعد تلقي الاستفسارات والملاحظات والمقترحات من قبل الحاضرين، للوصول للصيغة الأفضل للمنظومة، وذلك بحضور الأمناء الإداريون.

واستهل العرض بكلمة افتتاحية تم خلالها تقديم نبذة عن مراحل إنجاز هذا المشروع، أكدت على اهتمام الهيئة من خلال مكتب التوثيق وتقنية المعلومات، بمواكبة التطور التقني الحاصل، بإعدادها لنسخة جديدة لمنظومة البريد الداخلي في إصدار حديث متقدم عن سابقه.

كما قام المبرمجون الذين عملوا على تطوير المنظومة، بتقديم شرح وافٍ حول ما تم تضمينه من تحديثات جديدة، وعن طريقة عمل الموظف عليها: (جزء الإدخال، جزء البريد الوارد، وجزء البريد الصادر) أثناء تداول المراسلات بين الإدارات العامة ومكاتبها، كمرحلة أولى، يتم خلالها تطوير المنظومة للشكل الأفضل من نسختها التجريبية، للوصول للمرحلة الثانية، التي سيتم تعميمها على الإدارات الفرعية للهيئة.

وفي الختام قدم الأمناء الإداريون تساؤلاتهم واستفساراتهم، ومقترحاتهم حيال تطوير المنظومة التي استغرق العمل عليها حوالي 5 أشهر.

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