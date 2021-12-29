دعوات بشأن زيادة إنتاج أوبك+ من الخام

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن مقاومة مجموعة أوبك + لدعوات واشنطن بشأن زيادة الإنتاج؛ لأنها لا تريد الاستغناء عن سياستها.

وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو 4 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل، بعد زيادة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً هذا العام.

وأكد نوفاك أن السحب من المخزونات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين، سيكون تأثيره قصير المدى على سوق النفط، مضيفًا أن سعر النفط المتراوح بين 65 و80 دولاراً للبرميل سيكون مناسباً خلال 2022.

وتسعى الولايات المتحدة أن تُسرّع أوبك+ من زيادة الإنتاج، تماشيًا مع ارتفاع أسعار البنزين، حيث قامت واشنطن بالسحب من احتياطات الخام لتخفيف حدة الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية