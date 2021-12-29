اقتصاد

دعوات بشأن زيادة إنتاج أوبك+ من الخام

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن مقاومة مجموعة أوبك + لدعوات واشنطن بشأن زيادة الإنتاج؛ لأنها لا تريد الاستغناء عن سياستها.

وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو 4 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل، بعد زيادة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً هذا العام.

وأكد نوفاك أن السحب من المخزونات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين، سيكون تأثيره قصير المدى على سوق النفط، مضيفًا أن سعر النفط المتراوح بين 65 و80 دولاراً للبرميل سيكون مناسباً خلال 2022.

وتسعى الولايات المتحدة أن تُسرّع أوبك+ من زيادة الإنتاج، تماشيًا مع ارتفاع أسعار البنزين، حيث قامت واشنطن بالسحب من احتياطات الخام لتخفيف حدة الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك