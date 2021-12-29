المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عن إكتشاف حالات من فيروس كورونا المتحور “أوميكرون”

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيان من خلال متابعته للوضع الوبائي لفيروس كورونا المتحور أوميكرون، حيث تم بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29/ ديسمبر /2021 تم إجراء اختبار الكشف الخاص وتبين وجود حالات موجبة من هذا المتحور أوميكرون.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على المواطنين المقيمين بضرورة الإسراع بتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وكذلك الالتزام وتعزيز الإجراءات الإحترازية والوقائية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات نظراً لخاصية الانتشار السريع الذي يتميز بها هذا المتحور، كما أكد أيضاً على توفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا في كل مدن ومناطق ليبيا.

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