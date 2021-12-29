متابع لملف مطار غات الدولي يقف على المشاكل التي تُعيق سيّر العمل

غات 29 ديسمبر 2021 (وال)- بحث عضو المجلس البلدي – متابع لملف مطار غات الدولي الدكتور قاسم محمود بيلال، مع مدير المطار، آلية التعامل مع المشاكل التي تُعيق سيّر العمل بالمطار، بالإضافة إلى تعاون المجلس البلدي مع إدارة المطار لإيجاد حلول لها.

كما تناول الاجتماع سيّر عمل تنفيذ صيانة البرج، وحالة سيارات الإطفاء الخاصة بالمطار، وذلك بعد الصيانة التي أجريت لها بإشراف المجلس البلدي، وإجراء الدورات التدريبية لطاقم الإطفاء في المدة الماضية.

اللقاء جاء في إطار متابعة المجلس البلدي لبلدية غات، لسيّر العمل في مطار غات الدولي، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات فيه. (وال) أ س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال