“صنع الله” يشدد على أهمية التزام الإدارات المالية بالضوابط وتقديم التقارير المالية فى وقتها

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجان ومجالس الإدارات للمالية ومدراء لإدارات المالية بالشركات والمعاهد التابعة لقطاع النفط، وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية وعدد من المختصين بالشؤون المالية من المؤسسة والشركات.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار وسير عمل إدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة، ونشاطاتها، وكذلك أهم المعوقات التي تعترضها لوضع الحلول اللازمة لها، كما تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار فى التنسيق مع المختصين بالمؤسسة وتنظيم جلسات عمل لمناقشة المواضيع المشتركة وإزاحة الصعوبات التي تعيق عمل الإدارات المالية بالشركات التابعة لقطاع النفط حتى تتمكن من توفير المتطلبات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

ومن جهة شدد “صنع الله” على أهمية التزام الإدارات المالية بالضوابط وتقديم التقارير المالية فى وقتها ، بالإضافة إلى أهمية خلق روح التعاون والتكاتف، والاستعانة بالخبراء الماليين من المؤسسة لضمان سير العمل والجاهزية التامة لضمان إيفاء المؤسسة بالتزاماتها إتجاه وزارة المالية، مؤكداً على أهمية تعزيز مبادي الشفافية والافصاح الذي ينتهجه قطاع النفط وتوجيهاته إلى إدارات المراجعة الداخلية وهيئات المراقبة بكل الشركات على متابعة تنفيذ النفقات في كل الأبواب وإبداء الملاحظات اللازمة عليها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية