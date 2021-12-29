صنع الله يستقبل وكيل هيئة الرقابة الإدارية

طرابلس 29 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضوء.

تم خلال الاجتماع استعراض نشاطات المؤسسة الوطنية للنفط، ومناقشة متابعة أعمالها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، حيث اعرب السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على كل ما يقومون به من أعمال لمتابعة نشاط المؤسسة وشركاتها.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة وطنية بامتياز، وتعمل في ظروف صعبة للغاية من أجل دعم الاقتصاد الوطني والصالح العام، وهي تعمل جاهدة للمحافظة على استمرار عملياتها، وتوفير التدفقات المالية لخزينة الدولة الليبية.

بدوره أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضوء، أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بدور وطني بارز لأجل دعم اقتصاد ليبيا، مؤكدا بأن هيئة الرقابة الإدارية تتابع كل أعمال المؤسسة وشركاتها بشكل دوري.)وال طرابلس) ب خ / س خ.

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