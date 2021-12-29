الحديد والصلب تستعرض أمام مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية عدة مشاريع للاستثمار

عقد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سليمان بيرام وعضوي المجلس الحسين الجمل ،علي ساسي اجتماعاً مع وفد من مجلس وإدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية وذلك خلال زيارتهم للشركة.

ووفقاً لشركة الحديد والصلب فتأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة لتوطين الصناعات داخل الدولة الليبية من خلال الاستثمار في المشاريع التي بالإمكان إقامتها على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب.

من جهته قام رئيس قسم البحث والتطوير بتقديم عرض مرئي أوضح من خلاله المشاريع المعروضة للاستثمار من قبل الشركة، بالإضافة إلى دور الشركة في إحداث تنمية مكانية مستدامة من خلال الصناعات التكميلية القائمة على منتجاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية