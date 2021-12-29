الحرس البلدي بنغازي يُتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية

بنغازي 29 ديسمبر2021 (وال)- قام جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الأربعاء، بإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، بعد مصادرها خلال حملات التفتيش في المدة الماضية بالمدينة.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس وحدة الإعلام بالفرع الملازم محمد العبيدي، إن المواد التي تم إتلافها منتهية الصلاحية، وبعضها فُسد بسبب سوء التخزين من قبل أصحاب المحال التجارية، وتتمثل في مواد غذائية، ومواد تجميل، وتنظيف، وخضروات وغيرها.

وأضاف العبيدي أن غرفة العمليات تقوم بجولات ميدانية؛ تشمل متابعة كافة الإجراءات الصحية والقانونية بكافة المحال التجارية والصناعية داخل المدينة، يتم تسليط الضوء فيها على صحة المواطن عند شراء داخل المواد الغذائية، والمخابز والمقاهي داخل نطاق المدينة بالكامل.

ودعا العبيدي المواطنين للتعاون معهم، وذلك عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات في المحال التجارية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. (وال) ف و/ ر ت

تقرير| فاطمة الورفلي

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