تم صباح اليوم إنطلاق ورشة عمل الإستراتيجية لمراجعة خطط العمل الوطنية ورسم الإستراتيجيات لمكافحة الأمراض المشتركة والعابرة للحدود بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ضمن مشروع الدعم الفني المقدم للدولة الليبية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الوطني للصحة الحيوانية بطرابلس.

وتستهدف هذه الورشة وضع خطة استراتيجية لمكافحة العديد من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والتي تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني و منها داء البروسيلا ، وكذلك مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام و مرض نيوكاسل في الدواجن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية