الرقابة الإدارية بالبيضاء تعقد اجتماعاً وتتناول خلاله عدة تفاصيل

تم اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي بنغازي بحضور رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي ومدراء الفروع والمكاتب والوحدات ، ومدراء الإدارات العامة والفرعية بالهيئة ، ومدراء مكاتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

كما قام الحاسي بسرد المراحل التي مرت بها الهيئة والمشاكل والصعوبات التي واجهتها ، وجدول الأعمال والذي يبدأ بمناقشة التقرير السنوي للهيئة 2020-2021م والمراحل التي وصل إليها .

من جهته إستعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة لاستعراض التقرير السنوي 2020-2021م والمراحل التي وصل إليها والجهات التي تم استيفاء تقاريرها وتضمينها في التقرير وموقف عام حول إحالة التقارير الربع سنوية من الفروع والمكاتب والوحدات والإدارات العامة والفرعية.

وفي حديث لرئيس الهيئة بالبيضاء قدم بعض الملاحظات التي تتكرر في التقارير المحالة من الفروع والتي ربما يتم مراجعتها لإنجاز التقرير في الوقت المناسب وبعض التوجيهات التي من شأنها الرقي بالتقارير السنوية للهيئة.

حيث تم استعراض التجهيز لإعداد التقرير السنوي لسنة 2021م مع تأكيد مدير مكتب التخطيط بأن خطة العمل لإعداد التقرير السنوي لسنة 2021م تم إعدادها من الفروع بحيث قام كل فرع بإعداد الخطة الخاصة به والعمل وفق ما جاء بها ، وإستعرض الفروع التي قامت بموافاة مكتب التخطيط بنتائج عملها خلال سنة 2021م .

وأكد رئيس الهيئة بأن هناك ملفات مهمة تم متابعتها خلال سنة 2021م ومنها مشاكل قطاع الصحة ولجان كورونا وصناديق الزواج والكهرباء.

وتناول الاجتماع البند الثاني وهو مناقشة أعمال صندوق العاملين بالهيئة ، حيث قام مدير مكتب رئيس الهيئة باستعراض ما قام الصندوق بتنفيذه خلال عام 2021م .

من جهته أكد الحاسي على ضرورة أن يستفيد جميع الموظفين من خدمات الصندوق وخاصة الحالات المستعجلة وفق الآلية التي يُعمل بها.

وفي البند الثالث تم مناقشة نشاط مكتب الرعاية الصحية ، مع توضيحه بأن الرعاية الصحية تركز على مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة ، نتيجة لمحدودية المبلغ الموجود بها ، وأعطى تعليماته لمدراء الفروع والمكاتب بضرورة إحالة مستندات أي موظف يمر بوضع صحي من الأمراض المزمنة إلى رئاسة الهيئة لتقديم المساعدة المناسبة له.

وتناول البند الرابع مناقشة المشاريع التي تم تنفيذها في الهيئة ، حيث قام رئيس الهيئة بالبيضاء باستعراض بعض المشاريع التي تم تنفيذها وكيفية صرف المبالغ التي تم الحصول عليها ، لإنجاز المشاريع القائمة وتوفير التجهيزات المهمة .

ومن جهته قدم مدير مكتب الشؤون الإعلامية عرض مرئي للمشاريع الخاصة بإنشاء وشراء وصيانة مقرات الفروع .

وفي البند الخامس تناول المجتمعون التدريب بالهيئة وأوضح الحاسي بأن خطة الهيئة لرفع كفاءة الموظفين والأعضاء عن طريق إقامة دورات تدريبية وورش عمل ، وسيتم توقيع عقود مع مراكز أبحاث وشركات تدريب لإقامة دورات للموظفين والأعضاء الفنيين والإداريين .

وتناول البند السادس استعراض نشاط وأداء إدارة التحقيق بالهيئة وسير القضايا بإدارات التحقيق بالفروع ، وضرورة التصرف في القضايا التي مرت مدة زمنية عليها ، وكذلك ضرورة دعم إدارة التحقيق بأعضاء تحقيق جدد سيتم اختيارهم وفق معايير صارمة.

كما تم خلال مناقشة البند السابع استعراض نشاط مكتب التفتيش الداخلي حيث قام مدير مكتب التفتيش الداخلي وتقييم الأداء باستعراض نتائج متابعة نشاط الفروع والمكاتب والوحدات والإدارات الفنية، وكذلك أهم الملاحظات التي تم تسجيلها .

كما أفاد الحاسي بضرورة الأخذ بجميع الملاحظات التي ترد من مكتب التفتيش والعمل بها .

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