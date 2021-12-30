“اللافي” يبحث مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الاشكاليات التي تواجه الاستثمارات الليبية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” ، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، “فوستان تواديرا” ، اجتماعاً فنياً مشتركاً حضره مسؤولون ومتخصصون من الجانبين، يوم أمس الأربعاء بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك للتباحث حول العديد من الملفات التي تتعلق بالاستثمارات الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

حيث تم خلاله مناقشة الاشكاليات التي تواجه الاستثمارات الليبية، وسُبل وضع حلول للتعديات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتنسيق مع حكومة أفريقيا الوسطى في تمكين الممثلين الشرعيين لإدارة هذه الاستثمارات وحمايتها، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأبدى الرئيس “تواديرا” تجاوباً كبير إزاء ما تم طرحه في الاجتماع، وأكد على أهمية الحفاظ على هذه الاستثمارات لصالح الدولة الليبية، التي ترتبط مع بلاده بعلاقات تعاون متينة منذ سنوات طويلة.

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