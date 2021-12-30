بسبب مخاوف المستثمرين.. الليرة التركية تَهوي مجددًا أمام الدولار

هَوَت الليرة التركية أمام العملة الأميركية “الدولار “في تداولات مبكرة الخميس بنسبة 4,5 % لتمحو مكاسب كانت قد حققتها خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة الدولار الواحد صباح اليوم 13,2 ليرة مقابل 12,40 ليرة عند إغلاق الأربعاء لتسجل انخفاضًا سريعًا قدره 80 قرشًا خلال ساعات، فيما كانت تساوي نحو 10,70 ليرات للدولار الواحد مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مراقبون محليون إن تراجع الليرة التركية الجديد؛ جاء بسبب مخاوف المستثمرين الأجانب حيال استقرار السياسة النقدية في البلد، وارتفاع نسب التضخم العام عند 21%، وسط توقّعات أن يسجل مستوياتٍ تاريخيًة عند 30 %، هي الأعلى منذ 2003.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية