بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2021 م.. الصحاري “عين زارة” يعلن عن توفير خدمة صادق على حسابك

أعلن مصرف الصحاري عين زارة لزبائنه الذين يحتفظون لديه بحسابات جارية سواء شركات عامة أو خاصة أو مؤسسات ، بأنه سوف يشرع اعتبارًا من يوم الإثنين القادم 3 يناير 2022م في توفير خدمة ( صادق على حسابك ) التي تتيح للزبائن سحب كشف حساب لمدة سنة كاملة ومراجعته ومطابقته بالسجلات الدفترية للشركة وإفادة المصرف بأي ملاحظات والمصادقة عليه وفق النموذج المعد لذلك من المصرف.

على أن يسلم النموذج مصدق عليه من المخولين بالتوقيع ومرفق بتحديث لمستندات الشركة في حالة أن المستندات منتهية الصلاحية، ونماذج أعرف زبونك ( KYCs ) .

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