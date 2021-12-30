منح الإذن لبدء التجارب التشغيلية النهائية لمصنع الإيثيلين برأس لانوف

أعطى رئيس مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف لإنتاج النفط والغاز الإذن للبدء فعليًا في تنفيذ التجارب التشغيلية النهائية لمصنع الإيثلين، في مرحلة تسبق الإعلان الرسمي عن تشغيل المصنع.

ويأتي الإعلان عن بدء هذه المرحلة من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي، والتي انطلقت منذ عام 2018، عقب الجهود المبذولة للوصول إلى هذه اللحظة، بالرغم من الظروف القاهرة والاستثنائية.

جديرٌ بالذكر أن مصنع الإيثيلين افتتح في 15 من شهر أبريل من العام 1987 من قبل شركة “هيب” اليوغسلافية، قبل تسليم عمليات التشغيل لشركة رأس لانوف بكوادر ليبية في العام 1992.

ويعد المصنع من أهم مصانع البتروكيماويات، حيث صمم للعمل بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة، وينتج إلى جانب الإيثيلين البروبيلين وخليط رباعي الكربون والجازولين الحراري، إضافةً إلى زيت الوقود الحراري.

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