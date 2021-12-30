الدبيبة في أول اجتماع بعد عودته لرئاسة الحكومة : 2022 هو عام الخير الكبير ويمثل الانطلاقة الكاملة لمشاريع عودة الحياة .. ونحن من قمنا بتدوير عجلة التنمية بعد توقفها عشرات السنوات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في كلمةٍ له إبان اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس الذي عاد ليترأسه بعد فترة من تولي نائبه”رمضان أبوجناح” لهذا المنصب.

قال فيها : أوجّه بكل “قوةٍ وحزم” كل أجهزة الدولة التنفيذية للاستعداد للانطلاقة القصوى في تحقيق الأهداف والخطط المعتمدة خلال عام 2022؛ ليكون عام “الخير” للبلاد، وعلى الشعب الليبي بكافة أطيافه، ويمثل الانطلاقة الكاملة لمشاريع عودة الحياة التي انطلقت في الأشهر الأخيرة لهذا العام، لتأتي أُكلها في عامنا الجديد.

وأضاف: لقد قمنا بإعادة تدوير عجلة الدولة المسؤولة على التنمية والتي توقفت عشرات السنوات، وهاهي اليوم بدأت في النشاط لدخول العام الجديد بجهوزية تامة لتحقيق الأهداف وتحريك المشروعات -حسب قوله-.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية