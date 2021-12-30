«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 30 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5961 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2028 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1941 دينار، والليرة التركية 0.3455 دينار، والدولار الكندي 3.5907 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2244 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2513 دينار، والدينار التونسي 1.5925 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4972 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 30ديسمبر 2021: