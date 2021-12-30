ديوان المحاسبة يُشدّد على إقفال الحسابات الختامية للجهات العامة

شدد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، على ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة كافة بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية، وعدم إعداد أو قيد المعاملات بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتسوية وإقفال السلف والعهد المالية.

وطلب الديوان بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية بضرورة إيلاء العناية اللازمة والاهتمام بإعداد مقترحات التقارير المالية لكونها مكملة لها وتساعد على إظهار الحساب الختامي للموازنة، إضافة إلى الالتزام بتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة.

ونبّه الديوان إلى أن أي تأخير في تقديم البيانات والتقارير المالية في مواعيدها المطلوبة أو تقديمها غير مستوفاة يعد إخلالاً بالتشريعات المعمول بها ويُعرّض ذوي العلاقة للمساءلة.

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