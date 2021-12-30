المسلاتي بصدر منشوراً حيال إقفال الحسابات الختامية

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بطرابلس علاء المسلاتي المنشور رقم 3 بشأن إقفال الحسابات الختامية.

حيث شدد خلال المنشور على ضرورة تقيد كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية وإقفال السلف والعهد المالية،علاوة على الالتزام بتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة والاهتمام بأن تكون مرفقاتها متكاملة وتعكس الصورة الحقيقة لتلك الحسابات.

كما نبه بأن أي تأخير في تقديم البيانات والتقارير المالية في مواعيدها المطلوبة أو تقديمها غير مستوفاة يعد إخلالا بالتشريعات المعمول بها ويعرض ذوي العلاقة للمساءلة.

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