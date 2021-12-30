الليبية للموانئ تستعرض جدول أعمال نشاط الشركة وتطوير أعمال خدماتها

عقدت الشركة الليبية للموانئ اليوم الخميس بمدينة مصراتة اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر للعام 2021م، وبحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، ومقرر اجتماع مجلس الإدارة.

حيث ناقش الأعضاء خلاله جدول الأعمال المتضمن لبنود تخص نشاط الشركة وتطوير أعمال خدماتها لتحقيق أفضل معدلات الأداء وتم إقرار بعض منها وأهمها استعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره.

وكذلك استعراض تقرير نشاط الشركة عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2021، وإقرار الخطة التدريبية للشركة لسنة 2022 م، وإقرار تسوية فروقات مستحقات العاملين “المهجرين” من ميناء بنغازي عن السنوات السابقة .

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