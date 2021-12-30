خاص.. وصول سيولة بقيمة 100 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المركزي بطرابلس ومخصصة لفروع مصرف الجمهورية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 100 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار تمكين المصارف وفروعها من صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر نقداً .

كما كشف المصدر أن فريق مشروع السيولة مستمر في نقل باقي الشحنات يوم غداً الجمعة وخلال الأسبوع القادم ، ويؤكد فريق السيولة أن قيمة الشحنات المخطط نقلها تغطي احتياجات كافة فروع المصارف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية