الإسكان والتعمير تتابع أوضاع المبانئ التاريخية والآيلة للسقوط ببلدية طرابلس المركز

عقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار ” عبد المنعم الزروق “، اليوم الخميس إجتماعاً مع عميد بلدية طرابلس المركز ” إبراهيم الخليفي”، حيث دار اللقاء حول مناقشة أوضاع المباني التاريخية بالبلدية، والمباني الآيلة للسقوط وآليات معالجتها ، والمشاريع المضمنة من قبل الوزارة ضمن موازنة العام 2022 م ، ضمن برنامج (عودة الحياة) المعلن عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء .

وبدوره انتقل الوكيل رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز، لمعاينة بعض المباني الآيلة للسقوط داخل نطاق البلدية.

كما أصدر تعليماته للفريق الفني بالوزارة بشأن إعداد تقرير مفصل عن هذه المباني وإنجازه بصورة مستعجلة؛ لرفعه لوزير الإسكان والتعمير.

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