وصول شحنة سيولة لمطار بنينا بقيمة 100 مليون دينار – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

وأوضح المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن السيولة القادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وأضاف المصدر أن هذه الشحنة من السيولة لتمكين المصارف وفروعها من صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر نقداً.

وكشف المصدر أن فريق مشروع السيولة مستمر في نقل باقي الشحنات يوم غداً الجمعة وخلال الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر إلى أن فريق السيولة أكد أن قيمة الشحنات المخطط نقلها تغطي احتياجات كافة فروع المصارف.