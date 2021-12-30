خاص.. مصدر بالتجاري الوطني يؤكد توزيع سيولة بقيمة 6.6 مليار خلال 2021 .. ويكشف تفاصيلها

أوضح مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة خلال عام 2021 ، وفي اطار التنسيق المستمر مع فريق السيولة بالمصرف المركزي ، المصرف التجاري الوطني ينجح في تلبية احتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021 .

حيث تم توزيع سيولة بقيمة 6.6 مليار دينار من كافة فروع المصرف ، منها 2.8 مليار دينار من فروع منطقة الجبل الأخضر وبنغازي بنسبة 42 % من الإجمالي ، و1.6 مليار دينار من فروع طرابلس بنسبة 24‎%‎ ، و613 مليون من فروع منطقة سبها و 663 مليون من منطقة مصراتة وفروع منطقة الزاوية 462 مليون ومنطقة الجبل الغربي 512 مليون ،.

وبحسب المصدر فيعمل فريق المصرف التجاري بتنفيذ تعليمات مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار بتنفيذ خطة المصرف لعام 2022 والتي تستهدف السماح لعملاء المصرف بالسحب النقدي دون سقف محدد .

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