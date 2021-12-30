انخفاض الثقة في الاقتصاد التركي 1.8% خلال شهر ديسمبر

نشر معهد الإحصاء التركي دراسة جديدة أظهرت تراجع الثقة في الاقتصاد المحلي 1.8%، بالمقارنة على أساس شهري في ديسمبر من 2021.

وبحسب الدراسة فإن هذه النسبة تُعد منخفضة بالمقارنة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة الهزة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والسياسة النقدية.

وكان قد رجّح استطلاع للرأي مع خبراء اقتصاد أعدته وكالة رويترز، ضمن بحث حول الاقتصاد التركي أن تبلغ مستويات التضخم العام في تركيا حدود 30% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003.

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