اقتصاد

انخفاض الثقة في الاقتصاد التركي 1.8% خلال شهر ديسمبر

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر معهد الإحصاء التركي دراسة جديدة أظهرت تراجع الثقة في الاقتصاد المحلي 1.8%، بالمقارنة على أساس شهري في ديسمبر من 2021.

وبحسب الدراسة فإن هذه النسبة تُعد منخفضة بالمقارنة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة الهزة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والسياسة النقدية.

وكان قد رجّح استطلاع للرأي مع خبراء اقتصاد أعدته وكالة رويترز، ضمن بحث حول الاقتصاد التركي أن تبلغ مستويات التضخم العام في تركيا حدود 30% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003.

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قناة 218 الليبية

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