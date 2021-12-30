مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للإستثمار والتجارة يعقد اجتماعاً للمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية للإدارة العامة لسنة 2022

عُقد مجلس الإدارة لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة اليوم الخميس اجتماعاً، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة ونائب ومساعد المدير العام .

تناول الاجتماع مناقشة والمصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (81/21) المنعقد بتاريخ 21/09/2021، وكذلك متابعة تنفيد قرارات وتوصيات مجلس الإدارة رقم (81/21) والتوصيات والقرارات السابقة له.

كما تم أيضاً المصادقة على مشروع الميزانية التقديرية للإدارة العامة لسنة 2022، وكذلك استعرض المجتمعون تقارير نشاط المصرف الإدارة العامة المصارف التابعة، حيث وافق مجلس الإدارة على المذكرة رقم (03/82) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية