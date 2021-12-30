اقتصاد

ميناء طرابلس.. ترقُب وصول 25 ألف طن من حبوب قمح

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجّحت إدارة مرفأ طرابلس وصول 3 سفن تجارية خلال ساعات إلى منطقة المخطاف؛ تمهيداً لرسوّها وتفريغ حمولتها.

وأشارت البيانات الجديدة إلى قرب وصول الباخرة “سان” التابعة للوكيل الملاحي شركة الزروق، وعلى متنها 25 ألف طن من حبوب القمح.

ومن المنتظر وصول سفينة الحبوب “سي بريدل” التابعة للوكيل الملاحي شركة أعالي البحار، وعلى متنها 25 ألف طن من حبوب الذرة، فيما من المتوقع دخول سفينة الحاويات “كارينا” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا إلى منطقة المخطاف خلال ساعات؛ تمهيداً لروسها وتفريغ حمولتها المكونة من 336 حاوية.

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قناة 218 الليبية

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