مصدر بالتجاري : من المتوقع أن يتجاوز صافي الدخل لهذا العام 300 مليون .. وهذا إجمالي مبيعات النقد الأجنبي

كشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه في إطار تحسين مستوى خدمات العملاء وخصوصاً خدمات إدارة البطاقات الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني حقق المصرف معدلات أداء عالية تحصل من خلالها على جائزة أفضل مصرف لعام 2021 .

حيث من المتوقع أن يتجاوز صافي الدخل لعام 2021 ما مقداره 300 مليون دينار ، حيث بلغ إجمالي مبيعات العملات الأجنبية لأغراض شحن البطاقات 1.7 مليار دولار ، ولأغراض الاعتمادات المستندية 500 مليون دولار.

وبحسب المصدر فيتمتع المصرف التجاري الوطني بوضع مالي متين لدى مصرف ليبيا المركزي ،ويعمل المصرف التجاري الوطني بجهود العاملين فيه ومجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار على وضع إستراتيجية لعام 2022 للرفع من مستوى خدماته وتطويرها بشكل أفضل ليكون المصرف الرائد بين المصارف الليبية.

ودعا المصدر مؤسسات الدولة ومصرف ليبيا المركزي النأي بالمصرف عن التجاذبات والخلافات التي أربكت عمل المصرف وإداراته .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية