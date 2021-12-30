الحكومة تعلن تسوية مرتبات 150 ألف موظف

أكدت الحكومة تسوية أوضاع مرتبات لعدد يفوق 150 ألف متغير، بين تعديل وتسوية، خاص بموظفي القطاع العام من بينهم معلمو المراقبات التعليمية التي لم تُدرج زياداتهم في شهر أكتوبر.

وأضافت الحكومة في بيان، عن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، المتعلق بزيادة قطاع التعليم، حيث أصدر الرئيس تعليماته بتضمين الزيادة الخاصة بالتعليم، لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.

في ذات السياق أعلنت الحكومة انتهاء شركة الكهرباء من صيانة خطوط النقل بطول 2000كم جهد 220 و400 كيلوفولت، والتي كانت منهارة، بالإضافة لتوفير مبلغ 700 مليون دينار لتغطية مشروع محطة طبرق الغازية.

يُذكر أن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الدبيبة ناقش مستجدات جدول المرتبات الموحد، وما خلصت له اللجنة المشكلة بالخصوص، كما استحدث وأعاد هيكلة بعض الأجهزة والإدارات الحكومية.

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