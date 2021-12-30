الفضة معدن نفيس وزينة مفضلة لدى الرجال

بنغازي 30 ديسمبر 2021 (وال) -حريم الدين الإسلامي على الرجال لباس الذهب، لذلك اتجه الرجال لاقتناء الفضة كإكسسوار وزينة، وأصبحت ظاهرة تزداد بشكل كبير، ولا تقتصر على فئة عمرية معينة، بل تشمل جميع الفئات العمرية، وليست مستهجنة في مجتمعنا، لهذا كان لوكالة الأنباء الليبية حوارا مع أحد تجار الفضة في مدينة بنغازي، الشاب حسن جمعة القزيري، صاحب محل لبيع الفضة، وتحدثنا معه حول الفضة والاقبال عليها وأسعارها.

-هل هناك اقبال على شراء الفضة من قبل الشباب ؟

*نعم هناك اقبال كبيرعلى اقتناء الفضة من قبل الشباب بشكل غريب، وبالذات هذا العام مقارنة بالعامين السابقين، ولهذا زاد عدد المحال التي تبيع في الفضة والفضة فقط.

سابقا تجد محل لبيع الذهب ويعرض بعض القطع الفضية، أو محال العطارة، ومحال لبيع السجائر، يعرضون بعض خواتم أو سلاسل الفضة، وأيضا محال العطور تجدين بها ركن لإكسسوارات الفضة، لكن الفترة الأخيرة فتحت محال متخصصة فقط في بيع الفضة والقائمين عليها شباب لديهم دراية كبيرة بهذا المجال.

-ماهي أكثر القطع الفضية التي عليها اقبال من قبل الزبائن ؟

*بالدرجة الأولى الاقبال على اقتناء الخواتم بجميع أشكالها وأحجامها، وهناك محال لا تبيع سوى الخواتم الفضة، مؤخرا بدأ الطلب يزداد على سلاسل الفضة ومن ثم الأساور، والطلب في ازدياد بشكل كبير جدا من قبل النساء والرجال، وأيضا القلادة الفضية عليها الطلب هي الأخرى.

-ماهي الموديلات الأكثر مبيعا ؟

*الموديل الذي يحمل صورة حيوان أو طير، مثل تصميم على شكل صقرأو أسد وغيرها، من الأشكال.

-بالنسبة للأسعار كم سعر جرام الفضة ؟

*سعر الجرام على حسب درجة جودة الفضة، فالفضة الإيطالية تعتبر من أجود أنواع الفضة فهي صافية وبدون شوائب وهي الأغلى ثمنا، وتأتي الفضة التركية في الدرجة الثانية، والفضة المصرية تعتبر درجة ثالثة، وسعرها بنصف سعر الفضة التركية.

وتبدا أسعار خواتم الفضة من ( 60 ) دينارإلى ( 300 ) دينار وأكثر، على حسب نوع الفضة وحجم القطعة، فالجرام عادة يبدأ من ( 7 ) دينار ومأفوق، وميزة الفضة حسب قدرتك المالية تستطيع الشراء.

-ماذا عن القطع الفضية التي تحمل حجر كريم هل عليها طلب؟

*هذه القطع غالية السعر بسبب ما تحمله من حجر كريم أو نصف كريم، وكل ما كان حجم الفص كبير كل ما زاد سعر الخاتم، وهذه النوعية من خواتم الفضة لها زبائن معروفين، وتأتي بناء على توصية مسبقة من قبل الزبون بسبب غلاء سعرها، فقد يتجاوز سعر الحجر ( 1000) دينار، هذا غير ثمن الفضة المحاطة به والأحجار النصف كريمة تبدا أسعارها من ( 300 ) وما فوق.

-هل تقومون بتصميم خواتم فضة على حسب طلب الزبون ؟

*في السابق أيام كان سوق الجريد مفتوح كانت محلات الذهب والفضة تعمل على تصميم الخواتم، وذلك تلبية طلب الزبون بسبب وجود الأجهزة والفنيين، ولكن اليوم للأسف لا يوجد صناعة للخاتم بل كل البضاعة الموجودة في السوق المحلي مستوردة، بعضها من إيطاليا ونستوردها باليورو وهي الأغلى سعرا، أو نستورد من تركية بالدولار، وأحيانا من مصر.

-هل يطلب الزبون نقش الأسماء والتواريخ على القطع الفضية ؟

*نعم فالكثير من الزبائن يطلب نقش اسم أو حرف او تاريخ على قطعة الفضة، مثل الدبل أو الأساور، وبعض الخواتم وأكثر شيء يطلب هو نقش التاريخ على قطعة الفضة وتقديمها كهدية للذكرى.

-بالنسبة للخواتم ذات الفص الكبير والملونة هل عليها اقبال هي الأخرى؟

*الناس أذواق، وهناك زبائن يحبون لباس الخواتم الظاهرة للعين والملونة، وهناك زبائن يتزينون بأكثر من خاتمين في اليد الواحدة، وبعضهم تعود على وجود الخاتم في يده ولا ينزعه من يده إلا نادرا، ونحن نعمل في هذا المجال من عام 2018، وتقريبا كنا المحل الوحيد المتخصص في بيع الفضة للرجال، واليوم كثرت محال بيع الفضة بجميع موديلاتها وساعاتها، بسبب إقبال الناس على شراء الفضة بشكل كبير.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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