المؤسسة الوطنية للنفط تبحث إمكانية دعم مستشفى هراوة القروي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” اليوم الخميس، مع مدير مستشفى هراوة القروي “خالد خير ” ومدير مكتب العلاقات بمستشفى هراوة ” عبدالله اشتيوي “، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” السيد مختار عبدالدائم “

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية دعم مستشفى هراوة القروي، حيث أوضح ” خالد خير” إن المستشفى يفتقر إلى القدرة الايوائية وبعض المختنقات الأخرى، وبأن مستشفى هراوة يعتبر من المستشفيات المهمة وتغطي خدماته رقعة جغرافية كبيرة، بالإضافة إلى موقعه الخدمي المهم على طريق الشريط الساحلي ، ونحن ممتنين جداً لدعمكم للمستشفى والذي سيصل للمستشفى خلال الأيام القادمة من قبل إدارة التنمية المستدامة والمتمثل في جهاز الإشاعة ومعدات طبية أخرى، بالإضافة إلى سيارة إسعاف مما سيمكن المستشفى من تقديم خدمة أفضل لسكان هذه المناطق، وكذلك المسافرين على الشريط الساحلي.

ومن جهته أوضح صنع الله بأن ما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط في بعض التدخلات العاجلة وخاصة في المجال الصحي هو واجب أخلاقي تجاه سكان هذه المناطق، وكذلك تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة وتخفيف المعاناة عن المواطن الليبي أينما كان، مشيداً بدور الهام الذي تقوم به قوات حماية المواقع النفطية في المنطقة.

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