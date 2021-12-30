نوفوستي الروسية تكشف عن تبرع القذافي بمبلغ من المال لإبنة صدام حسين

أكدت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الخميس نقلاً عن المحامية بشرى خليل، إن معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومقرها عمان.

وأضافت خليل أما بالنسبة لتكاليف هيئة المحامين فقد تبرع القذافي بالمبلغ لابنة صدام حسين رغد، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان كما تبرع الرئيس علي عبد الله صالح بمبلغ من المال .

وتابعت المحامية بالقول: قامت رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان إلى بغداد وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة وفقاً للوكالة الروسية .

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