لجنة تقييم المصانع والأنشطة الصناعية بالمنطقة الشرقية بوزارة الصناعة والمعادن تقوم بزيارة تفقدية بمدينة إجدابيا

توجهت لجنة تقييم المصانع والأنشطة الصناعية بالمنطقة الشرقية رفقة الأجهزة الأمنية المختصة بجولة تفقدية وزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسات والشركات الصناعية في بلدية إجدابيا.

كما وقفت اللجنة على المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة الخاص والعام، حيث انطلقت الجولة من شركة الدرع الأهلية لصناعة الأنابيب بإجدابيا تبعتها زيارة عدد من المصانع الأخرى من بينها مصنع المدينه للعطور ومصانع بلاط ورخام وغيرها .

حيث قامت اللجنة بتقييم معدلات الإنتاج للشركات ومشاكل الصناعات المحلية من حيث توفر المواد الخام والجودة والتسويق، كذلك إمكانية التصدير المحلي والدولي للمنتج والأنشطة الصناعية خارج البلاد وخلص التقييم لعدة نقاط سيتم إحالتها في تقرير اللجنة.

وعقدت اللجنة في ختام الجولة اجتماعاً بعميد بلدية إجدابيا في إطار دعم قطاع الصناعة بالبلدية، وكذلك امكانية إقامة منطقة صناعية بالبلدية للنهوض بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص في كافة المجالات الصناعية، حيث أبدى العميد استعداد البلدية التام لتعاون لما في الصالح العام وبما يخدم الأهداف المنشودة لوزارة الصناعة والمعادن.

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