اللجنة العلمية الاستشارية العليا للتطعيمات تناقش الخطوات المتخذة لتوفير التطعيمات الروتينية للأطفال واللقاح المضاد لفيروس كورونا

عقد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا للتطعيمات “سليمان أبوسرويل” اليوم الخميس اجتماعاً، بحضور رئيس جهاز الامداد الطبي “محمد الخبولي”.

تناول الاجتماع مناقشة الخطوات المتخذة لتوفير التطعيمات الروتينية للأطفال واللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولقاح الانفلونزا الموسمية، وكذلك التأكيد على استمرار التواصل مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة الصحة ورئاسة الوزراء لتسهيل إجراءات توريد اللقاحات في مواعيدها لضمان وجود مخزون استراتيجي لها، وضمان صحة وسلامة المواطنين بمختلف أعمارهم.

ومن جهة شدد المجتمعون على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي التوعوي من المختصين في الوزارة ومركز مكافحة الأمراض ووسائل الإعلام المختلفة لتحفيز المواطنين على اقتناء اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، لتجنب الإصابة ، وكذلك إصدار التشريعات النافذة لمنحه إلزاميا لجميع الفئات العمرية لتشمل طلبة المدارس والجامعات والموظفين ومرتادي الأماكن العامة، وذلك ضمن خطة يهدف من خلالها تسجيل أقل عدد من الإصابات وصولاً إلى الرقم صفر.

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