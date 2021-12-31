الداخلية تنفي قرار إيقاف وكيل وزارتها ..وقانوني يوضح لصدى

نفت وزارة الداخلية القرار الذي تم تداوله من قبل عدة وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية عن العمل احتياطياً ، حيث أن هذا القرار مزور، كما تطالب الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بالابتعاد عن الأخبار الكاذبة وتحري الحقيقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات.

وأكدت الوزارة بأنها سوف تتابع مصدر هذا القرار المزور لإتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات .

من جهته كشف مصدر قانوني لصدى الاقتصادية أنه ليس من اختصاص وزير الداخلية إصدار قرار إيقاف وكيل الوزارة بل القرار من إختصاص رئيس مجلس الوزراء .

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