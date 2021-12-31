النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه منذ 12 عاما

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تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2099 عندما ارتفعت الأسعار بأكثر من .70 بالمائة، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن جائحة كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون.

وفي آخر أيام 2021 تتجه العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة بـ 53 بالمائة. بينما العقود الآجلة للخام الأميركي في طريقها لتحقيق ارتفاع بـ 57 بالمائة. وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 12 عاما.

وتراجعت اليوم الجمعة أسعار النفط عن الزيادة التي شهدتها الأيام الماضية. حيث انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام برنت مارس المقبل 0.23 بالمائة لتتداول عند 78.97 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 79.15 دولارا للبرميل.

وكان العقود قد استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 79.53 بالمائة للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” فبراير القادم 0.31 بالمائة لتتداول عند مستويات 76.42 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 76.66 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 76.99 دولارا للبرميل.