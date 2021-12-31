نمو الواردات الليبية من الصناعات الغذائية المصرية بـ 19%

بلغت قيمة الواردات الليبية من صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 181 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام المنصرم.

ونمت نسبة الصادرات المصرية لليبيا بنسبة 19% خلال الفترة نفسها، حيث احتلت ليبيا المركز الرابع، بعد كلٍّ من السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان.

جديرٌ بالذكر أن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، هاني برزي؛ كشف عن زيادة صادرات الصناعات الغذائية في الفترة المذكورة حيث سجلت 3,8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 18%، وقيمة نمو بلغت 585 مليون دولار، مقارنةً بصادرات الفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغت 3,457 مليارات دولار.

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