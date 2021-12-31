اسعار الصرف اليوم.. الليرة التركية تواصل تراجعها مقابل الدولار لليوم الخامس توالياً

تراجعت الليرة التركية لليوم الخامس على التوالي، اليوم الجمعة ، مما زاد من تآكل المكاسب الكبيرة التي حققتها قبل أسبوع مع استمرار قلق المستثمرين بشأن السياسة النقدية غير التقليدية للبلاد وارتفاع التضخم.

واستقرت الليرة عند 13.3 مقابل الدولار في تداول ضعيف في الساعة 0806 بتوقيت غرينتش ، أضعف بنسبة 0.6 ٪ من إغلاق يوم الخميس وانخفضت بنسبة 20 ٪ عن نهاية الأسبوع الماضي.

وتآكلت أرباح الأتراك في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الليرة ، على الرغم من أنها انتعشت من 18.4 إلى 10.25 الأسبوع الماضي بعد إدخال مخطط حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر الاستهلاك مقابل العملات الصعبة.

وكانت أزمة العملة ناجمة عن التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ، والتي بلغت 500 نقطة أساس منذ سبتمبر ، والتي نفذت تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان كجزء من محاولة لتعزيز الائتمان والصادرات.

وقال الاقتصاديون إن التيسير أمر طائش ، بالنظر إلى أن التضخم قد ارتفع فوق 21٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 30٪ هذا الشهر وفي الأشهر المقبلة بسبب انخفاض قيمة الليرة.

وفيما يلي اسعار الصرف اليوم:

وفيما يلي اسعار الصرف اليوم: