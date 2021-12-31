سعر صرف الدولار الامريكي اليوم يختتم عام 2021 على ارتفاع مقابل العملات الرئيسية

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 مقابل العملات الرئيسة المنافسة في تداولات ضعيفة أمس، إذ تشبث المستثمرون بالتفاؤل الحذر بشأن التداعيات الاقتصادية لتزايد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وتظهر بيانات “رويترز” أن الإصابات العالمية بكوفيد – 19 وصلت إلى مستوى قياسي خلال الأيام السبعة الماضية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة الأخرى 0.11 في المائة، إلى 95.924.

وعوض اليورو بعض خسائره في الجلسة الصباحية لكنه انخفض 0.09 في المائة، إلى 1.1341 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر أمس الأول. وصعد الجنيه الاسترليني 0.17 في المائة إلى 1.35105 دولار في تعاملات منتصف أمس، في لندن.

وبعد يومين من الخسائر، ارتفعت بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 2.5 في المائة إلى 47635 دولارا.

إلى ذلك يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ ستة أعوام على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات محدودة أمس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1801.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0353 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1802.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 في المائة، إلى 22.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 964.96 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1973.75 دولار.