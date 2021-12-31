اسعار الذهب اليوم تسجل أول انخفاض في 3 أعوام

(رويترز) – اتجهت اسعار الذهب اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1817.57 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1819.70 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام بعد ارتفاع بنسبة 48 بالمئة في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.

وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت اسعار الفضة اليوم 0.5 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية في حين نزل سعر البلاتين اليوم 0.2 بالمئة إلى 959.27 دولار للأوقية وانخفض سعر البلاديوم اليوم 1.5 بالمئة إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.