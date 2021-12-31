“المالية” تُحيل مرتبات ديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

أكدت إدارة الميزانية بوزارة المالية إحالة مرتبات شهر ديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي؛ لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وتأتي إحالة مرتبات ديسمبر بعد يومين من إحالة مرتبات شهر نوفمبر إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ لاستكمال إجراءات الصرف المّتبعة.

يُذكر أن الحكومة أعلنت، أمس الخميس، تسوية أوضاع مرتبات 150 ألف موظف متغير، بين تعديل وتسوية، خاصة بموظفي القطاع العام، من بينهم معلمو المراقبات التعليمية الذين لم تُدرج زياداتهم في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تضمين الزيادة الخاصة بالتعليم لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.

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