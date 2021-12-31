المغرب.. قيود “كورونا” الصارمة تضرب قطاع السياحة

أكدت الشركات السياحية في المغرب، أن قيود “كورونا”، التي تفرضها البلاد، بما في ذلك الحظر الكامل على الرحلات الجوية؛ تقوّض قدرتها التنافسية مقارنة بالوجهات المنافسة.

وقال رئيس فيدرالية الفنادق إن هذه القيود غير مبررة وجعلت المغرب يخسر السائحين لدول البحر المتوسط المنافسة، وبلغت عائدات السياحة في 2019 ثمانية مليارات دولار، أي 7 %من الاقتصاد المغربي، لكن البنك المركزي يتوقع أن تكون عائداتها 3,6 مليارات دولار فقط هذا العام.

وأغلق المغرب حدوده في أواخر نوفمبر، ولن يعيد فتحها إلا في نهاية يناير، كما حظر الاحتفالات بالعام الجديد، وفرض الجواز الصحي بشكل أكثر صرامة لمواجهة المتحور “أوميكرون”.

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